Шинник
мин
-
Голбан
Игорь Голбан
90
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
64
-
Корытько
Владимир Корытько
16'
58'
87
-
Дудченко
Константин Дудченко
68'
90
-
Малоян
Артур Малоян
3'
81
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Щадин
Артем Щадин
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
Арсенал
мин
-
Кликин
Максим Кликин
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Лях
Андрей Лях
46
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Лепский
Максим Лепский
46
-
Кутьин
Александр Кутьин
73
-
Маслов
Сергей Маслов
90
Запасные
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Орлов
Виталий Орлов
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Филимонов
Александр Филимонов
-
Денисов
Александр Денисов
-
Савин
Евгений Савин