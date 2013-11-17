Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Иванников
Николай Иванников
69
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
6'
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
90
-
Хазов
Антон Хазов
90
Запасные
-
Черноусов
Сергей Черноусов
-
Зарипов
Раиль Зарипов
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
90
-
Терентьев
Максим Терентьев
85
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
61'
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Бобер
Антон Бобер
35'
90
Запасные
-
Крутов
Игорь Крутов
-
Строков
Александр Строков
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будников
Максим Будников
-
Суворов
Александр Суворов
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Луценко
Евгений Луценко