СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Славнов
Роман Славнов
78
-
Радченко
Александр Радченко
90
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
20'
90
Запасные
-
Караев
Давид Караев
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Амирханов
Роман Амирханов
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Никифоров
Владислав Никифоров
Сочи
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Маматюк
Андрей Маматюк
65
-
Есин
Владимир Есин
86'
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Кулеша
Артем Кулеша
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
80
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
90
-
Матяш
Станислав Матяш
90
Запасные
-
Мельник
Иван Мельник
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов