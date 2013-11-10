Арсенал
мин
-
Кликин
Максим Кликин
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Лях
Андрей Лях
69
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Лепский
Максим Лепский
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
46
-
Маслов
Сергей Маслов
78
Запасные
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Орлов
Виталий Орлов
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Филимонов
Александр Филимонов
-
Денисов
Александр Денисов
-
Савин
Евгений Савин
Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Иванников
Николай Иванников
87
-
Друзин
Алексей Друзин
64
-
Саталкин
Никита Саталкин
90
-
Турсунов
Санжар Турсунов
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
23
Запасные
-
Зарипов
Раиль Зарипов
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович