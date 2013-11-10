Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
84
-
Шевченко
Игорь Шевченко
35'
90
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Князев
Иван Князев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
-
Салугин
Александр Салугин
Шинник
мин
-
Голбан
Игорь Голбан
90
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
46
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Померко
Алексей Померко
72
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
57
-
Щадин
Артем Щадин
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Малоян
Артур Малоян
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов