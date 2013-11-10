Салют
мин
-
Дегтев
Денис Дегтев
67
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
69'
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
58
-
Яковлев
Максим Яковлев
87
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Телков
Игорь Телков
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Жирный
Иван Жирный
-
Чадов
Вячеслав Чадов
-
Носов
Александр Носов
Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Сухов
Александр Сухов
19
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Осипов
Евгений Осипов
73'
84'
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
62
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
54
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
87
Запасные
-
Подкорытов
Константин Подкорытов
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Килин
Антон Килин
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
-
Безденежных
Игорь Безденежных
-
Мязин
Андрей Мязин