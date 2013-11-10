Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Плопа
Максим Плопа
24
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
41'
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
22
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сетов
Илья Сетов
-
Иванов
Дмитрий Иванов
-
Сысуев
Владислав Сысуев
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Гацко
Андрей Гацко
Нефтехимик
мин
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Чала
Вальтер Чала
90
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
66
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Платика
Михаил Платика
56
-
Кузяев
Далер Кузяев
76
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
62
Запасные
-
Сакки
Роджер Сакки
-
Косянчук
Роман Косянчук
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Самигуллин
Ильсур Самигуллин
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Гультяев
Илья Гультяев