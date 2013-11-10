Сочи
мин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
89
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Кулеша
Артем Кулеша
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
84
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
74
-
Акимов
Дмитрий Акимов
70'
80'
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
90
-
Матяш
Станислав Матяш
33'
43'
90
Запасные
-
Федоров
Максим Федоров
-
Маматюк
Андрей Маматюк
-
Есин
Владимир Есин
-
Сысоев
Виктор Сысоев
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
50'
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
46
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Иванов
Егор Иванов
90
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
58'
90
Запасные
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Полюткин
Антон Полюткин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Буш
Лауренциу Буш