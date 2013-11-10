Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
55'
89
-
Терентьев
Максим Терентьев
84
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
87
-
Бобер
Антон Бобер
90
Запасные
-
Крутов
Игорь Крутов
-
Строков
Александр Строков
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будников
Максим Будников
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
-
Луценко
Евгений Луценко
СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
85
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
90
Запасные
-
Караев
Давид Караев
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Амирханов
Роман Амирханов
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко