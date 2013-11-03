Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Килин
Антон Килин
62
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
56
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
75
Запасные
-
Хаернасов
Булат Хаернасов
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Степанец
Павел Степанец
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Данилов
Сергей Данилов
-
Заболотный
Антон Заболотный
Луч
мин
-
Колычев
Сергей Колычев
90
-
Штанько
Артем Штанько
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Куликов
Александр Куликов
72
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
57
-
Романенко
Владимир Романенко
89
-
Корян
Руслан Корян
90
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Смолкин
Иван Смолкин
-
Киселев
Антон Киселев
-
Козлов
Антон Козлов
-
Михалев
Илья Михалев
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий