Шинник
мин
-
Голбан
Игорь Голбан
90
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
46
-
Щадин
Артем Щадин
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90'
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
-
Малоян
Артур Малоян
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Пугин
Алексей Пугин
88
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
-
Рылов
Артур Рылов
85
Запасные
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Малыгин
Александр Малыгин
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Зинин
Илья Зинин
-
Коротаев
Александр Коротаев