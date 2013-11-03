Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
69
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Арзиани
Зураби Арзиани
54
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
76
-
Хазов
Антон Хазов
20
Запасные
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Малых
Андрей Малых
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
-
Иванников
Николай Иванников
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Турсунов
Санжар Турсунов
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
46
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
7'
90
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Князев
Иван Князев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
-
Салугин
Александр Салугин