СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
58
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
13'
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
54'
79
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
30'
88
Запасные
-
Караев
Давид Караев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Амирханов
Роман Амирханов
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко
Арсенал
мин
-
Тимохин
Ринат Тимохин
61
-
Сергеев
Павел Сергеев
60
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Денисов
Александр Денисов
46
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Лепский
Максим Лепский
90
-
Маслов
Сергей Маслов
61
Запасные
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Кликин
Максим Кликин
-
Лозенков
Иван Лозенков
-
Лях
Андрей Лях
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Кутьин
Александр Кутьин
-
Савин
Евгений Савин