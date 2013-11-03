Енисей
мин
-
Магадиев
Денис Магадиев
32
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Иванов
Егор Иванов
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
58'
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
81
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90'
90
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Полюткин
Антон Полюткин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Буш
Лауренциу Буш
Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
11'
90
-
Терентьев
Максим Терентьев
79
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
23'
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Бобер
Антон Бобер
21'
90'
90
Запасные
-
Крутов
Игорь Крутов
-
Строков
Александр Строков
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Хубутия
Акакий Хубутия
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Суворов
Александр Суворов
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко