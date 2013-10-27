Спартак-Нальчик
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
85
-
Шаваев
Алихан Шаваев
43'
78
-
Коронов
Игорь Коронов
17'
82
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
55'
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
65
-
Медведев
Алексей Медведев
90
Запасные
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Ханиев
Тимур Ханиев
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Сочи
мин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Есин
Владимир Есин
45
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Кулеша
Артем Кулеша
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
90
-
Матяш
Станислав Матяш
90
Запасные
-
Маматюк
Андрей Маматюк
-
Сысоев
Виктор Сысоев
-
Арсеньев
Антон Арсеньев