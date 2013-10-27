Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Лях
Андрей Лях
60
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
46
-
Лепский
Максим Лепский
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
62
-
Савин
Евгений Савин
46
Запасные
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Орлов
Виталий Орлов
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Шилов
Дмитрий Шилов
-
Маслов
Сергей Маслов
Енисей
мин
-
Магадиев
Денис Магадиев
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
83
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Иванов
Егор Иванов
81
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
42'
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
58'
66
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Полюткин
Антон Полюткин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Буш
Лауренциу Буш