Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Власов
Олег Власов
41'
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
65
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Князев
Иван Князев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
-
Салугин
Александр Салугин
СКА-Хабаровск
мин
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Кальчук
Иван Кальчук
46
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
76
-
Замалиев
Наиль Замалиев
79
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Радченко
Александр Радченко
90
Запасные
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Агапов
Александр Агапов
-
Амирханов
Роман Амирханов
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко