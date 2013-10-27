Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Войдель
Роман Войдель
90'
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
70
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
67
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
46
Запасные
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Малыгин
Александр Малыгин
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Пугин
Алексей Пугин
-
Зинин
Илья Зинин
-
Коротаев
Александр Коротаев
Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Бреев
Сергей Бреев
88
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Турсунов
Санжар Турсунов
63
-
Кобялко
Антон Кобялко
45
-
Хазов
Антон Хазов
90
Запасные
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Москвин
Артем Москвин
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Иванников
Николай Иванников
-
Кожанов
Олег Кожанов