Салют
мин
-
Дегтев
Денис Дегтев
85
-
Андреев
Максим Андреев
33'
41'
57'
80
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
30'
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Михеев
Андрей Михеев
66
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
77
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Телков
Игорь Телков
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Жирный
Иван Жирный
-
Чадов
Вячеслав Чадов
-
Носов
Александр Носов
Шинник
мин
-
Голбан
Игорь Голбан
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
71
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Померко
Алексей Померко
58
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Деобальд
Павел Деобальд
90
-
Корытько
Владимир Корытько
74
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
-
Малоян
Артур Малоян
67
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Ндри
Алли Ндри
-
Кподо
Эдвард Кподо
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Щадин
Артем Щадин