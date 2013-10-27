Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Крючков
Владислав Крючков
62
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
78
-
Скавыш
Максим Скавыш
67'
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
72
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Сетов
Илья Сетов
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
-
Гацко
Андрей Гацко
-
Минченков
Александр Минченков
Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Килин
Антон Килин
69
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
60
-
Карлос
Диего Карлос
84
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
4'
90
Запасные
-
Саито
Йосуке Саито
-
Ахметшин
Тагир Ахметшин
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Степанец
Павел Степанец
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Заболотный
Антон Заболотный