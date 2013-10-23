Нефтехимик
мин
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
59
-
Уридия
Мераби Уридия
64
-
Чала
Вальтер Чала
64
-
Самигуллин
Ильсур Самигуллин
86
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
90
Запасные
-
Сакки
Роджер Сакки
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Старков
Иван Старков
-
Платика
Михаил Платика
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Спартак-Нальчик
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
46
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
78
-
Медведев
Алексей Медведев
90
Запасные
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Ханиев
Тимур Ханиев
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго