Шинник
мин
-
Голбан
Игорь Голбан
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
46
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Малоян
Артур Малоян
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Кподо
Эдвард Кподо
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Щадин
Артем Щадин
Луч
мин
-
Колычев
Сергей Колычев
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
36
-
Кацаев
Адлан Кацаев
46
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
46
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Козлов
Антон Козлов
-
Клопков
Денис Клопков
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Дорожкин
Денис Дорожкин