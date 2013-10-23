Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
56'
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Турсунов
Санжар Турсунов
70
-
Кобялко
Антон Кобялко
50'
79
-
Хазов
Антон Хазов
26'
73
Запасные
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Москвин
Артем Москвин
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Кожанов
Олег Кожанов
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Колесников
Андрей Колесников
61
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
46
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
12
-
Чадов
Вячеслав Чадов
90
Запасные
-
Марков
Александр Марков
-
Ридель
Владимир Ридель
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Яркин
Александр Яркин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Телков
Игорь Телков
-
Цуканов
Сергей Цуканов