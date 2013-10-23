СКА-Хабаровск
мин
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
60
-
Славнов
Роман Славнов
75
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
46
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
71
Запасные
-
Мочалин
Павел Мочалин
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Агапов
Александр Агапов
-
Амирханов
Роман Амирханов
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко
Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Тен
Петр Тен
82
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Фомин
Семен Фомин
69
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
-
Рылов
Артур Рылов
83
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Зинин
Илья Зинин
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Архипов
Антон Архипов