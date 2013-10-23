Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Иванов
Егор Иванов
67
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
60'
71
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
84
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Полюткин
Антон Полюткин
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Буш
Лауренциу Буш
Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
82
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
65
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
90
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Князев
Иван Князев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Большаков
Денис Большаков
-
Войнов
Денис Войнов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Шевченко
Игорь Шевченко