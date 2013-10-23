Сочи
мин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Маматюк
Андрей Маматюк
63
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
72
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Егоров
Сергей Егоров
75
-
Акимов
Дмитрий Акимов
84
-
Матяш
Станислав Матяш
90
Запасные
-
Сысоев
Виктор Сысоев
-
Есин
Владимир Есин
-
Костин
Сергей Костин
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
71'
81
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
80
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
77'
90
-
Пазин
Андрей Пазин
86
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Бобер
Антон Бобер
39'
90
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
58
Запасные
-
Строков
Александр Строков
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будников
Максим Будников
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Суворов
Александр Суворов