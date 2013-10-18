Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
63
-
Лях
Андрей Лях
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Лепский
Максим Лепский
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
90
-
Савин
Евгений Савин
86
Запасные
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Шилов
Дмитрий Шилов
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Маслов
Сергей Маслов
Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
65
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
57
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Бобер
Антон Бобер
89
Запасные
-
Строков
Александр Строков
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будников
Максим Будников
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко