Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
35'
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Власов
Олег Власов
75
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
67
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
90
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Князев
Иван Князев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Бурченко
Максим Бурченко
Сочи
мин
-
Федоров
Максим Федоров
46
-
Маматюк
Андрей Маматюк
61
-
Есин
Владимир Есин
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
88
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Маркелов
Иван Маркелов
90
Запасные
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Ильин
Владимир Ильин