Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Михеев
Андрей Михеев
60'
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
56
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
81
Запасные
-
Марков
Александр Марков
-
Яркин
Александр Яркин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Ридель
Владимир Ридель
-
Телков
Игорь Телков
-
Колесников
Андрей Колесников
Енисей
мин
-
Рожков
Павел Рожков
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
75
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Иванов
Егор Иванов
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
78'
90
-
Галыш
Виталий Галыш
65
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Запасные
-
Полюткин
Антон Полюткин
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Буш
Лауренциу Буш