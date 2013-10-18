Луч
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Клопков
Денис Клопков
65
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
22'
63
-
Кацаев
Адлан Кацаев
69
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Михалев
Илья Михалев
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
СКА-Хабаровск
мин
-
Мочалин
Павел Мочалин
58
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
83
-
Гогуа
Гогита Гогуа
77
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
90
Запасные
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Амирханов
Роман Амирханов
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
-
Радченко
Александр Радченко