Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Плопа
Максим Плопа
5'
19
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
76
-
Скавыш
Максим Скавыш
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
85
-
Вотинов
Максим Вотинов
58
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Минченков
Александр Минченков
-
Гацко
Андрей Гацко
Оренбург
мин
-
Садыков
Айзат Садыков
46
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
46
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
46
-
Арзиани
Зураби Арзиани
65
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Васиев
Фарход Васиев
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Турсунов
Санжар Турсунов
-
Хазов
Антон Хазов