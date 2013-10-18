Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
64
-
Чала
Вальтер Чала
90
-
Самигуллин
Ильсур Самигуллин
90
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Камболов
Руслан Камболов
46
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Нуров
Георгий Нуров
29
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
65
Запасные
-
Косянчук
Роман Косянчук
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Старков
Иван Старков
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Килин
Антон Килин
77
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
52
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
61'
71
Запасные
-
Саито
Йосуке Саито
-
Ахметшин
Тагир Ахметшин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Мязин
Андрей Мязин