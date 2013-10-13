Спартак-Нальчик
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
71
-
Медведев
Алексей Медведев
81
Запасные
-
Ханиев
Тимур Ханиев
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Тлупов
Ислам Тлупов
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Лях
Андрей Лях
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
46
-
Лепский
Максим Лепский
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
77
-
Савин
Евгений Савин
46
Запасные
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Шилов
Дмитрий Шилов
-
Маслов
Сергей Маслов