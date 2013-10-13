СКА-Хабаровск
мин
-
Мочалин
Павел Мочалин
46
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
88
-
Замалиев
Наиль Замалиев
80'
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
68'
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
70
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
90
Запасные
-
Караев
Давид Караев
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко
Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Плопа
Максим Плопа
43'
55
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
68
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
78
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Минченков
Александр Минченков
46
Запасные
-
Сысуев
Владислав Сысуев
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Гацко
Андрей Гацко
-
Вотинов
Максим Вотинов