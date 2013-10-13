Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
59
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90'
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Иванов
Егор Иванов
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Галыш
Виталий Галыш
82
-
Буш
Лауренциу Буш
67
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Полюткин
Антон Полюткин
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
Луч
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Клопков
Денис Клопков
76
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
84
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
72
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Колычев
Сергей Колычев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Киселев
Антон Киселев
-
Куликов
Александр Куликов
-
Козлов
Антон Козлов
-
Михалев
Илья Михалев