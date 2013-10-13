Сочи
мин
-
Мельник
Иван Мельник
54
-
Маматюк
Андрей Маматюк
81
-
Костин
Сергей Костин
86
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
34
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Маркелов
Иван Маркелов
90
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Сурков
Никита Сурков
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Ильин
Владимир Ильин
Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Зинин
Илья Зинин
67
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Коротаев
Александр Коротаев
46
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
84
Запасные
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Архипов
Антон Архипов