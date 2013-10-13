Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
90
-
Терентьев
Максим Терентьев
87
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
61'
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
Запасные
-
Крутов
Игорь Крутов
-
Строков
Александр Строков
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будников
Максим Будников
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
66
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
65
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
78
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Власов
Олег Власов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс