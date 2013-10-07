Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90'
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
88'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
87
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
69
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Власов
Олег Власов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Арсенал
мин
-
Салкич
Эрик Салкич
46
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
67
-
Лях
Андрей Лях
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Лепский
Максим Лепский
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
74
-
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Шилов
Дмитрий Шилов
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Маслов
Сергей Маслов