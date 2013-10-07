Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
34'
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
77
Запасные
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Коротаев
Александр Коротаев
-
Архипов
Антон Архипов
Мордовия
мин
-
Терентьев
Максим Терентьев
74
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
46
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
70
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Бобер
Антон Бобер
14'
84
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Калюжный
Роман Калюжный
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Будников
Максим Будников
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Суворов
Александр Суворов
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко