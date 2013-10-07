Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
59'
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Семенов
Алексей Семенов
71
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
58
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
86
Запасные
-
Скрыпников
Владислав Скрыпников
-
Яркин
Александр Яркин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Ридель
Владимир Ридель
-
Телков
Игорь Телков
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Сочи
мин
-
Мельник
Иван Мельник
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Маматюк
Андрей Маматюк
53
-
Федоров
Максим Федоров
72
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
54
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Маркелов
Иван Маркелов
63'
90
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Сурков
Никита Сурков
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Ильин
Владимир Ильин