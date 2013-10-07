Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
83
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
70
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
-
Минченков
Александр Минченков
59
Запасные
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Колинько
Александр Колинько
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Гацко
Андрей Гацко
Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Иванов
Егор Иванов
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
71
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
89
-
Галыш
Виталий Галыш
90
-
Буш
Лауренциу Буш
86
Запасные
-
Полюткин
Антон Полюткин
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский