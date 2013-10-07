Нефтехимик
мин
-
Чала
Вальтер Чала
3'
90
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
46
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
62
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Кузяев
Далер Кузяев
90
-
Нуров
Георгий Нуров
84
Запасные
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Самигуллин
Ильсур Самигуллин
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Лосев
Сергей Лосев
-
Старков
Иван Старков
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Шинник
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Зотов
Александр Зотов
43'
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
78
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
18'
90
-
Малоян
Артур Малоян
89
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Голбан
Игорь Голбан
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Ндри
Алли Ндри
-
Деобальд
Павел Деобальд