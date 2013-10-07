Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
64
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
53
-
Карлос
Диего Карлос
53
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Ахметшин
Тагир Ахметшин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Килин
Антон Килин
-
Засеев
Азамат Засеев
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
-
Мязин
Андрей Мязин
Спартак-Нальчик
мин
-
Макоев
Залим Макоев
36
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
35'
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
85
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
-
Медведев
Алексей Медведев
90
Запасные
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Ханиев
Тимур Ханиев
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Тлупов
Ислам Тлупов
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго