Спартак-Нальчик
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
75
-
Гошоков
Арсен Гошоков
82
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
67
-
Медведев
Алексей Медведев
90
Запасные
-
Макоев
Залим Макоев
-
Ханиев
Тимур Ханиев
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Тлупов
Ислам Тлупов
Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
84
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
69
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Власов
Олег Власов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс