Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
71
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
35'
78
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
11'
60
-
Лепский
Максим Лепский
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
32'
81
-
Савин
Евгений Савин
39'
90
Запасные
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Кликин
Максим Кликин
-
Шилов
Дмитрий Шилов
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Маслов
Сергей Маслов
Ротор
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
46
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Фомин
Семен Фомин
55
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
70
-
Коротаев
Александр Коротаев
63
Запасные
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Глушков
Никита Глушков
-
Рылов
Артур Рылов
-
Архипов
Антон Архипов