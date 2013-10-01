Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
71
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
85
-
Турсунов
Санжар Турсунов
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
29'
80
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
Малых
Андрей Малых
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
Нефтехимик
мин
-
Чала
Вальтер Чала
75
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
55
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Нуров
Георгий Нуров
18'
90
Запасные
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Старков
Иван Старков
-
Кузяев
Далер Кузяев
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов