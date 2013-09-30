Сочи
мин
-
Мельник
Иван Мельник
87
-
Маматюк
Андрей Маматюк
79
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
65
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Маркелов
Иван Маркелов
23'
90
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Идову
Брайан Идову
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
Луч
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
58
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
84
-
Романенко
Владимир Романенко
46
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
17'
58
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Колычев
Сергей Колычев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Клопков
Денис Клопков
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Михалев
Илья Михалев