Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
64
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
46
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Бобер
Антон Бобер
7'
90
Запасные
-
Крутов
Игорь Крутов
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Калюжный
Роман Калюжный
-
Будников
Максим Будников
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Суворов
Александр Суворов
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Жирный
Иван Жирный
87
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
81
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
80
Запасные
-
Скрыпников
Владислав Скрыпников
-
Яркин
Александр Яркин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Ридель
Владимир Ридель
-
Телков
Игорь Телков
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Чадов
Вячеслав Чадов