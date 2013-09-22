Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Васянович
Андрей Васянович
3'
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Глушков
Никита Глушков
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
80
-
Рылов
Артур Рылов
74
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
-
Архипов
Антон Архипов
46
Запасные
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Устинов
Виталий Устинов
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Коротаев
Александр Коротаев
Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
39'
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Власов
Олег Власов
46
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
74
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Скепский
Денис Скепский
-
Будаков
Александр Будаков
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Бояринцев
Денис Бояринцев