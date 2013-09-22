Салют
мин
-
Яркин
Александр Яркин
46
-
Андреев
Максим Андреев
34
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
68'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
85
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Михеев
Андрей Михеев
2'
54'
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
52
Запасные
-
Телков
Игорь Телков
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Жирный
Иван Жирный
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
-
Носов
Александр Носов
Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
90
-
Денисов
Александр Денисов
57
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Шилов
Дмитрий Шилов
37
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
76
-
Лях
Андрей Лях
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
67
Запасные
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Лепский
Максим Лепский
-
Савин
Евгений Савин
-
Маслов
Сергей Маслов